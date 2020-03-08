Миодраг Божович: «Пытаемся играть в атакующий футбол. Если противник позволяет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил готовность команды к матчу 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Рубина».

— Настроение не может быть очень хорошим, потому что так долго не выигрываем в чемпионате, — приводит слова тренера Twitter самарцев. — Турнирное положение не очень хорошее. Но мы стремимся это исправить. Сегодня нужно зацепиться, попытаться выиграть и поправить свое турнирное положение. Тогда и настроение будет лучше.

Мы пытаемся играть в атакующий футбол. Если противник позволяет.

Газон хороший. Россия, март месяц. Для этого времени даже очень хороший.

Хади физически еще не готов на 100 процентов. Посмотрим, выйдет ли на поле сегодня.

Когда Леонид Викторович Слуцкий работал в Самаре, когда работал в ЦСКА, тогда у него были в составе игроки чуть посильнее, чем сейчас в «Рубине». Он строит новую команду, а это требует времени.