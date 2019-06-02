19:37 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Главное, что "Крылья" сохранили место в РПЛ"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Нижнего Новгорода" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (0:1) заявил, что его команда играла лучше, чем соперник.

- Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника, - приводит слова Божовича официальный сайт "Крыльев". - Футболисты создали много моментов, но не смогли забить. Пропустили мы тогда, когда "Нижний Новгород" впервые подошел к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, "Крылья" остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.

Крылья Советов - Нижний Новгород

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