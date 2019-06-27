Министр спорта РФ назвал закрытие "Тосно" и "Амкара" вызовом для российского футбола

Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что ситуация вокруг клубов "Тосно" и "Амкар", которые из-за финансовых проблем прекратили существование после завершения сезона-2017/18, является вызовом для всего российского футбола.

"Тосно" из Ленинградской области выиграл Кубок России-2018, затем вылетел из премьер-лиги, а в июне было объявлено, что из-за финансовых сложностей клуб прекратил существование. "Амкар" в стыковых матчах сохранил за собой право сыграть в РПЛ в сезоне-2018/19, но не прошел лицензирование для выступлений в элите российского футбола и также прекратил существование.

– Закрылись два клуба – "Тосно" и "Амкар", – приводит ТАСС слова Колобкова. – С "Тосно" странная ситуация, команда представляет один регион, играет потом в другом. Это вызов для российского футбола, и это касается не только двух клубов. Это надо решать, причем вместе с федерацией. Есть финансовый fair play. Не все клубы могут выполнять такие требования в полном объеме. Это вызов, это должно решаться.