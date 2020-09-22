Министр спорта МО прокомментировал возможное возвращение Юрана в «Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал изменения в тренерском штабе «Химок», а также ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

Вчера был расторгнут контракт с главным тренером Дмитрием Гунько, под руководством которого клуб потерпел пять поражений в 8 играх чемпионата России.

— В принципе, все написано на официальном сайте клуба. Мне добавить больше нечего. Возможно ли возвращение Сергея Юрана? Этот вопрос не рассматривался, — сказал Терюшков. (Виталий Айрапетов)