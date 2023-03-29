Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из ДНР и ЛНР выступать без статуса легионеров

Министерство спорта РФ планирует разрешить футболистам из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей играть в чемпионате России без статуса легионеров, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Под это разрешение попадают игроки, постоянно проживающие или временно пребывавшие на территориях Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по состоянию на 4 октября 2022 года, либо проживавших или временно пребывавших на этих территориях суммарно не менее 24 месяцев.

В 2022 году министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о смягчении лимита на легионеров в заявках клубов РПЛ. С сезона-2022/23 российским командам разрешено заявлять 13 иностранцев, при этом не более восьми из них могут находиться на поле одновременно. Легионерами не считаются футболисты из Белоруссии, а также представители стран Евразийского экономического союза.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Большинство жителей этих регионов высказались за вход в состав РФ. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.