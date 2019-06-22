Милота дня. Селфи Сычева с котом

Экс-нападающий сборной России и "Локомотива" Дмитрий Сычев опубликовал в Инстаграме фотографию. 35-летний россиянин сделал селфи с котом.

"Все делают селфи, даже мой Кот. Кроме меня, я не такой", – подписал фото Сычев.

С 2018 года футболист находится без клуба после окончания контракта с "Казанкой"​.

Ранее Сычев выступал за тамбовский и московский "Спартак", "Марсель", минское "Динамо", нижегородскую "Волгу", "Окжетпес". Вместе со сборной России выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы-2008.

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