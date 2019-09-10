Защитник «Волыни» Тарас Михалик, ранее выступавший за «Локомотив», рассказал, что привозил «железнодорожникам» украинское сало. Он предполагает, что оно пошло на пользу главному тренеру Юрию Семину.

— Как Юрий Палыч Семин столько времени на плаву? Эликсир молодости? Машина времени?

— Я думаю, это все вместе взятое, и еще украинское сало, которое я привозил. Я постоянно привозил его команде. Когда мы были на заезде перед игрой, всегда готовили борщ, пампушки с чесноком. Хотя это не футбольная еда, и доктор сопротивлялся, Палыч говорил, что все нормально. И ничего, на борще и сале с чесноком стали чемпионами, — сказал Михалик в интервью каналу «Бомбардир» на Youtube.

35-летний Михалик в составе «Локомотива» выиграл чемпионат России и трижды стал победителем Кубка страны.

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