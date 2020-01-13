Михаил Вартапетов: «Обид и претензий к руководству «Спартака» нет»

Бывший глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» рассказал, что его расстраивает в клубе. По его словам, настоящих спартаковцев осталось слишком мало.

— Когда в «Спартак» назначали Михаила Бутовского, с вами советовались?

— Да, я знал, что он находится в числе кандидатов, когда мы расстались с предыдущим врачом. Обсуждалось несколько кандидатур, и Михаил Сергеевич был в списке.

— Вы понимали, что его назначение может повлиять на ваше будущее в «Спартаке»? Он же приходил на фоне активных слухов о ликвидации вашего департамента.

— Нет, он был приглашен конкретно на должность главного врача команды. Это совершенно разные должности — руководитель департамента, отвечающего за всю медицину в «Спартаке», и врач главной команды. Поэтому здесь никакого конфликта не было.

— Получается, его приход с вашей отставкой никак не связан?

— Бутовский, насколько я знаю, до сих пор является главным врачом команды. Что касается департамента, я не имею полной информации, в какой форме он сейчас существует и существует ли вообще.

— Уход из «Спартака» был действительно вашей инициативой?

— Это было обоюдное решение, я уже его объяснял достаточно подробно. В какой-то период времени, особенно в последний сезон, я почувствовал, что нужно уступить дорогу другим людям. У меня нет никаких обид или претензий к руководству клуба. Решение, скажем так, было обоюдным: здесь совпало и мое желание, и желание руководства.