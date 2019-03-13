Михаил Прокопец: "Со стороны "Краснодара" по отношению к Игнатьеву нет дискриминации"

Невключение нападающего Ивана Игнатьева в основной состав "Краснодара" не нарушает его права, игроку нет смысла обращаться в палату по разрешению споров РФС. Такое мнение в беседе с "СЭ" высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

20-летний Игнатьев был переведен в "Краснодар-2" после того, как, по данным СМИ, отказался переподписывать контракт с краснодарским клубом. По словам форварда, он был отстранен от основного состава из-за недовольства условиями нового договора. Как отмечал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, действующее соглашение Игнатьева с клубом рассчитано еще на 3,5 года. Футболисту же предложили заключить пятилетнее соглашение.

– Что происходит: 20-летний футболист, по мнению тренера, по спортивным причинам не подходит для основного состава. Как выразился Мусаев, игрок "не думает о футболе". Поэтому он играет и тренируется со второй командой, – отметил Прокопец. – Регламенты РФС и ФИФА не приветствуют ситуации, которые касаются запрета тренировок: командных тренировок, с мячом и т.д. То есть они запрещают то, что может нанести футболисту ущерб как спортсмену. Все остальное – выбор состава, определение готовности игроков – прерогатива главного тренера, это спортивная составляющая. В противном случае мы дойдем до того, что футболист будет говорить: "Я хочу выйти на поле, иначе разорву контракт".

Сейчас не происходит ничего, что было бы нарушением прав футболиста и требовало бы вмешательства юриста. Игнатьев играет и тренируется со второй командой "Краснодара". Где ему играть – решать тренеру. С юридической точки зрения Игнатьев находится в той же ситуации, что и, например, Даниил Уткин, который привлекается в обе команды. Про Уткина же никто не говорит, что его права нарушаются игрой за "Краснодар-2".

– Получается, что смысла обращаться в палату по разрешению споров для Игнатьева нет?

– Как юрист, который вел множество похожих дел, я не вижу, каким образом нарушаются права Игнатьева.

У нас недавно был случай, который рассматривался в палате по разрешению споров РФС: футболистам не выдали зимнюю форму, назначили индивидуальные тренировки. Клуб называть не буду. Игроки бегали зимой в шортах отдельно от команды, которая уехала на сборы. Палата посчитала, что их права нарушаются. Были основания говорить о дискриминации: одни в шоколаде бегают в Турции, а другие по колено в снегу в шортах. Сравните эту ситуацию с ситуацией Игнатьева. Со стороны "Краснодара" я не вижу дискриминационных действий. Молодой игрок находится с такими же молодыми игроками в профессиональном клубе, вовремя получает заработную плату, полноценно тренируется.

Как постановил CAS (Спортивный арбитражный суд. – Прим. "СЭ") в деле Эрика Салкича против тульского "Арсенала": "Футболист должен иметь возможность выходить на поле. С другой стороны, это право должно корреспондировать с обязанностью тренера выбирать состав. В клубе 35 человек, а в основе выходят 11".

Вспомните ситуацию с вратарем Кепой из "Челси", когда тренер сказал ему: "Давай, уходи с поля". А тот ответил: "Я готов играть дальше!" Это дикая ситуация на взгляд любого спортивного менеджера. Не игрок определяет готовность и свои задачи на поле – он должен выполнять то, что ему говорит тренер. И такое право тренера никак не связано с нарушением прав футболиста. (Сергей Погребняк)