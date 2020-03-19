Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам. Однако это коснется только Москвы.

— Как считаете, что имел в виду Леонид Федун, когда говорил об убытках, которые понесут клубы и о колоссальных зарплатах? Это просто эмоции или намек на начало неких действий? В «Спартаке» тоже порежут зарплаты?

— Думаю, что Федун сказал такое, потому что больше всех ощущает последствия кризиса на себе. Видит, как деньги буквально уходят у него из кармана. Кто сам финансирует, тот думает над выходом. Помните, была ситуация с курсом валют в 2015 году? Все тогда напряглись из-за роста курсов доллара и евро. А сейчас ситуация еще хуже — мало того, что дикий рост валюты, так еще и соревнования прекратились. Доходы, пусть даже рублевые, пропали. Понятно, что Федун волнуется — и правильно делает.

— Могут ли клубы сослаться на форс-мажор и перестать выполнять свои обязательства?

— Это понятие не применимо к трудовому праву. «Форс-мажор», или «непреодолимые обстоятельства» относится к контрактному гражданскому праву. Грубо говоря, сорвалась поставка бумаги из фирмы А в фирму Б, потому что все заболели. Вот это форс-мажор. А в трудовом праве говорят о вынужденном простое. Который происходит по независящим обстоятельствам. По 157-й статье трудового кодекса работодатель оплачивает простой в размере 2/3 от оклада. Но загвоздка в том, у футболистов контракт сформулирован так, что оклад это только часть заработной платы, фиксированная. Он, как правило, составляет 10-15 процентов от общей зарплаты. И если работодатели начнут так действовать, игроки, конечно, пострадают.

— То есть по закону клубы могут срезать на это время большую часть зарплаты?

— В ТК нет перечня того, что можно считать простоем. Но считаю, что шансы на то, что нынешнюю ситуацию суд признает простоем, достаточно высоки. Правда, только в Москве. В том же Сочи ты можешь продолжать тренироваться, а это такая же часть работы. Все зависит от вида спорта, законодательства, страны и конкретных обстоятельств. Ситуация уникальная. (Дмитрий Зеленов)

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