Михаил Кержаков: "Зенит" разочаровал болельщиков и результатом, и игрой"

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал исход товарищеского матча против "Аустрии" (0:3). Вратарь не смог назвать причины крупного поражения.

– Что чувствуете после матча?

– Что разочаровали болельщиков. И результатом, и игрой. Я не знаю, почему так получилось. Настраивались на этот матч так же, как на предыдущие товарищеские. Сейчас сложно сказать, потому что к матчу готовились как и к "Шальке".

– Такие матчи могут быть для кого-то полезны?

– Это пища для размышлений для тренерского штаба, потому что сегодня играли те, у кого обычно меньше игровой практики. Лично мне всегда приятно сыграть на нашем стадионе при таком количестве болельщиков.

– Что скажете об игре коллеги – Городового?

– Сыграл надежно, хорошо. В пропущенных мячах не думаю, что он виноват.

– Смотрели матч России с Бельгией?

– Думаю, счет по игре. Но расстраиваться не стоит, потому что впереди непростой матч с Казахстаном. Ребята будут готовиться. (Артем Рябовол)