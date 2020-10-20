Михаил Кержаков: «С Дугласом стараюсь использовать португальские слова. С Яриком говорю на русском, с Деяном — на английском»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как ему играется с обновленной линией защиты.
— В новом сезоне у «Зенита» произошли серьезные кадровые изменения в линии защиты. Ушел Иванович, пришли Ловрен и Круговой. Можно ли говорить, что взаимопонимание в оборонительных действиях уже достигнуто?
— С этим проблем нет. Язык футбола — один, а Ловрен, Ярик, Дуглас — это игроки с большой буквы, высочайшие профессионалы, — цитирует Кержакова сайт «Зенита».
— Смена центральных защитников как-то влияет на игру вратаря?
— Это зависит от того, кто кого меняет. Ловрен, как и Ива, знает, что нужно делать на поле. Он руководит защитой, абсолютно уверен в себе. Это человек с определенным менталитетом, выигравший на клубном уровне все возможные трофеи. Если бы у него был другой подход, наверное, в «Ливерпуле» он не играл бы. Вот когда приходит молодой и неопытный игрок, у вратаря работы прибавляется — в плане концентрации, подсказа. Ошибки молодые защитники совершают намного чаще, чем опытные.
— Когда в центре защиты Ловрен играет, например, с Дугласом, общаетесь с ними на смеси языков?
— Хотя Дуглас знает немецкий и английский, я стараюсь использовать португальские слова. С Яриком говорю на русском, с Деяном — на английском. Иногда путаюсь. Недавно на тренировке крикнул Ярику: «Portero!» («вратарь»). Он поворачивается: «Шо ты сказал?»
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-20-mikhail-kerzhakov-chem-bolshe-u-menya-igr-za-zenit-tem-bolshe-ya-etomu-rad.htm