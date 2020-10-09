Михаил Игнатов: «Все вроде было неплохо, но, видимо, недостаточно для того, чтобы остаться в основе»

Полузащитник «Спартака-2» Михаил Игнатов рассчитывает получить шанс проявить себя в первой команде.

«Матчи, которые я провел за основу, — это колоссальный опыт для меня, он и сейчас мне помогает, — приводит слова Игнатова пресс-служба клуба. — Я все это испытал на себе, хочется вернуться на этот уровень. Не могу сказать, что тогда на меня выпала слишком большая нагрузка и я не справился. Нет, я был готов. Но после смены тренера стал играть реже: ставка делалась на более опытных игроков. Я тренировался с основой, но практически не играл. Это очень тяжело. Да, была практика в «Спартаке-2», но год я все равно фактически потерял. Конечно, тогда было обидно, но из всей этой ситуации я сделал правильные выводы. Сейчас работаю над собой, развиваюсь. Думаю, все будет хорошо. Надеюсь, скоро вернусь в основу.

С Доменико Тедеско я поработал прошлой осенью, когда он только пришел в «Спартак». Все вроде было неплохо, но, видимо, недостаточно для того, чтобы остаться в основе. Все же я тогда не так много играл, не хватало игрового тонуса. Сейчас я в хорошей форме и чувствую, что готов вернуться в первую команду. Хотя, конечно, тренерам виднее.

В последнее время было много разговоров о том, что я могу уйти куда-то в аренду. Честно говоря, я в подробности не вдавался и особо не обращал на это внимания. Какой-то конкретики до меня не дошло, поэтому я просто работал и старался помогать «Спартаку-2?. Главное — двигаться вперед, продолжать побеждать и оставаться на верхних строчках таблицы. Тогда без внимания мы точно не окажемся».

В августе Игнатов продлил контракт с красно-белыми до 2023 года.