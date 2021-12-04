Михаил Игнатов: «К акции фанатов отношусь отлично»
Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в 17-м туре Тинькофф РПЛ.
— Как вы перевалили ход матча?
— Команда — молодцы, все абсолютно, все друг за друга бились.
— Не было страшно за правого защитника?
— Нет, не было
— На последние два матча «Спартак» остался без нападающих. Что делать?
— Да. Нужно играть, побеждать.
— Что ты видишь?
-Я ничего не вижу, тренер все видит
— Как относишься к акции фанатов?
— Отлично, — передает слова Игнатова корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.
На 20-й минуте фанаты «Спартака» покинули стадион, поддержав акцию протеста фанатов ЦСКА.
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