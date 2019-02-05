Михаил Боярский – о Кокорине: "Думаю, он вернется в "Зенит"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказался по поводу возможного продления ареста нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Сейчас все четверо находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении арестов обвиняемых с 8 февраля до 8 апреля этого года.



– Кокорин написал письмо, где принес свои извинения болельщикам, "Зениту" партнерам по команде, и написал, что все осознал. Это может повлиять на суд? – вопрос Боярскому.

– Видел его письмо. Думаю, что он вернется в команду. Но по поводу Александра и Мамаева не очень хочу рассуждать. Эта тема нравственного характера, к спорту имеет мало отношения. Они получили то, что должны. В таком возрасте нужно быть взрослыми людьми. Это же поступок мальчишек, несерьезный.

– Но они отсидели свое, как считаете? Уже четыре месяца оба под стражей.

– Понятия не имею. Это меня совершенно не интересует, отсидели они или нет. Тут никто ничего не может сделать, они сами испортили свои судьбы. (Игорь Новиков)

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