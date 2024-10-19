«Пари НН» — «Ростов»: видео голов 12-го тура РПЛ

«Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата России — 1:1.

Голы забили Валерий Царукян и Максим Осипенко.

75-я минута: Валерий Царукян — 1:0

90+2-я минута: Максим Осипенко — 1:1

«Пари НН» набрал 12 очков в 12 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 8-й строчке с 13 баллами.