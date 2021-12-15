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Вратарь Александр Максименко продлил контракт со «Спартаком»

14:36
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», голкипер «Спартака» Александр Максименко продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

23-летний голкипер выступает за красно-белых всю свою карьеру (с 2016 года). Он дебютировал за первую команду в октября 2017 года. В 2018 году при Массимо Каррере он стал регулярно выходить на поле.

Последнее время Максименко после серии неудачных игр уступил место в воротах Александру Селихову, который в «Спартаке» также с 2016 года.

Максименко за «Спартак» провел в общей сложности 93 матча и пропустил 106 голов.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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