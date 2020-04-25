Экс-полузащитник «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский рассказал о продаже чемпионского «мерседеса» за победу клуба из Владикавказа в чемпионате России-1995.

— «Мерседесы» за золото привезли из Грузии, — цитирует Teamrussia Яновского. — Причем нерастаможенными. Сказали только: «Забирайте со стоянки». Когда же кто-то сунулся делать регистрационный номер, то всплыло, что сначала машину нужно растаможить. Впрочем, в 90-е для этой операции существовали кривые схемы.

На искомую стоянку я поехал вместе с отцом. Взяли белый автомобиль с «автоматом». Вдруг звонит Тетрадзе: «Ты почему мою машину забрал?» Оказывается, он уже этот автомобиль зарезервировал, о чем меня на стоянке не предупредили. Омари был старше — пришлось отдать.

Почти все «Мерседесы» были белого цвета, только один или два — желтые. Мне, как молодому, сказали: «Забирай желтый». Но мне он не понравился. В результате желтый автомобиль достался полузащитнику Зазе Ревишвили, который в чемпионате сыграл только в одном матче. И он вывез его обратно в Грузию без всякой растаможки.

Я же морочить голову себе не стал. Взял белый «Мерседес» с ручной коробкой передач, выехал на нем лишь один раз в город, а через месяц продал Толе Канищеву, который об этом просил.

Тогда обстановка во Владикавказе была неблагополучная. Бывали случаи, что вооруженные люди останавливали автомобиль на дороге и высаживали из него водителя и пассажиров. Мне, молодому, было все равно, на чем ездить на тренировки. Решили, что безопаснее на обычной «девятке».