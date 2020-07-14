Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на публикацию в Instagram бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина, призвавшего уйти в отставку гендиректора Василия Кикнадзе за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщика во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

— Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч, — заявил Мещеряков «СЭ». — Я ничего не видел (что показал Кикнадзе — прим. Е.Б.), при этом не присутствовал и не могу комментировать того.

— Кикнадзе признался, что показал неприличный жест, и его поступок будет рассматривать комитет по этике РФС.

— Все могут рассматривать все, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого — не определяю. (Евгений Белоусов)