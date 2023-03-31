Мендес вернулся в расположение ЦСКА

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха сообщил, что полузащитник ЦСКА Виктор Мендес вернулся в столичный клуб.

«Виктор вернулся в Россию и находится в расположении клуба», — приводит слова агента Sport24.

23-летний футболист принял участие в матче сборной Чили против Парагвая (3:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира. В текущем сезоне Мендес провел 24 матча за ЦСКА.