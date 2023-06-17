Мельников может сменить «Ростов» на «Аланию»

«Алания» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Степану Мельникову, сообщает Metaratings.ru.

Ростовский клуб пока не принял решения по поводу будущего игрока, но хочет сохранить права на него. Ситуация должна решиться в течение следующей недели.

В сезоне-2022/23 21-летний Мельников сыграл за «Ростов» 17 матчей, в которых забил 2 гола.