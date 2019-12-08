Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе, который на правах аренды выступает за «Тамбов», после поражения красно-белых от «Ростова» (1:4) подвел итоги встречи в эфире «Арена Live!» на официальном Youtube-канале москвичей.

— Физически и морально себя ощущая отлично, когда идет игра и забиваешь голы, то чувствуешь себя отлично, — сказал Мелкадзе. — 1:4 от «Ростова»? Положительные моменты какие-то, если даже можно найти, то, наверное, очень мало. Возможно, ребята перегорели, может быть, чемоданное настроение. Думаю, что после перерыва все наладится. Но я не могу судить, так как не нахожусь в команде сейчас.

Что думаю о Доменико Тедеско? Переписывался с Георгием Джикией, Самюэлем Жиго, Аязом Гулиевым и другими? Все говорят, что тренер хороший, все упражнения с мячом. Видно, что у Доменико высокий уровень.

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