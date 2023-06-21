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Сегодня, 16:14

Мележиков: «Не хочу долго оставаться не в работе»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как справляется со стрессом.

— Вы сказали, что сами решаете проблемы психологические и вам не нужен психолог. Как это делать? Многие привыкли справляться известным стрессоустранителем.

— Это не стрессоустранитель. Для меня главное иметь цель. Когда есть цель, я понимаю, что делать и куда идти. Тогда стресс уходит. Здесь важно сесть и успокоится. Может быть, что-то накидать на бумаге, но сформулировать цель для себя очень важно.

— У вас все это время был сплошной футбол. Было какое-то время на хобби?

— Нет, ничего больше не было. Просто слишком много событий. Мне было важно добиться стабильности в нескольких направлениях. Потому что это была тяжелая история не только для меня, но и для каждого главного тренера. А их было четыре. Для каждого спортивного директора — их три. Для каждого из двадцати пяти футболистов. Но это только основной состав. Для каждого сотрудника в клубе. За все это в какой-то степени ответственный я. Я за все это болел. Мне было важно добиться стабильности.

— Мы вас все время спрашивали про футбол, тренеров, спортивных директоров. А что вам в жизни нравится кроме футбола?

— Сейчас отдохну — вспомню. Я недавно вспомнил, что я в бане на втором этаже был два с половиной года назад. Вот сейчас постепенно найду для себя интересы определенные. Но я не хочу долго оставаться не в работе. Может быть, подключусь к каким-то проектам. Но в целом я долго сидеть дома не смогу. Хочется сейчас отдохнуть. А хобби найдем и вспомним. С годами они тоже меняются.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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