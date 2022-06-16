Медведев оценил работу Федотова, Карпина и Шварца в сезоне-2021/22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил работу главных тренеров «Сочи», «Ростова» и «Динамо» в сезоне-2021/22.

«Я не могу не отметить Владимира Федотова, который прошел очень быстрый путь от «Оренбурга» до команды, которая выиграла серебряные медали в решающем матче на выезде, одержав разгромную победу над «Динамо» (5:1). Такие победы дорогого стоят, — приводит слова Медведева ТАСС.

— Также хотел бы отметить Валерия Карпина. Ему было непросто — он уходил из «Ростова», потом вернулся. Он тоже продемонстрировал, как в трудное время не только сохранить команду, но и сделать так, чтобы она прогрессировала.

Если выделять кого-то из иностранных тренеров, я бы упомянул Сандро Шварца, который в первой половине сезона с «Динамо» представлял реальную угрозу в борьбе за чемпионский титул. Жаль, что он не нашел возможность продолжить работу, было бы очень интересно посмотреть, как его планы реализовывались бы дальше».

16 июня лавный тренер «Зенита» Сергей Семак был в третьем подряд сезоне Тинькофф РПЛ признан лучшим тренером.

По итогам голосования Семак и Федотов набрали по 118 баллов, а тренер «Зенита» победил, потому что его команда закончила сезон выше «Сочи».