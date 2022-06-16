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Сегодня, 19:15

«Факел» продлил контракт с полузащитником Шаваевым

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Факел» продлил контракт с полузащитником Алиханом Шаваевым, информирует пресс-служба клуба.

О сроках контракта с 29-летним футболистом не сообщается.

Хавбек стал игроком «Факела» летом 2021 года. Он провел за клуб 23 матча и забил в них два мяча.

По итогам прошедшего сезона воронежский клуб занял второе место в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в РПЛ.

Источник: https://t.me/pfcfakel/3841
Алихан Шаваев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
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