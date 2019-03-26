Медведев - о канале "Z+": "Эфир был сделан плохо, безвкусно. Это недопустимо. Скоро будет представлена новая концепция"

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал запуск развлекательного клубного канала "Z+", который был запущен ввоскресенье, 17 марта. Шоу получилось неоднозначным как для зрителей, так и для участников. Ведущая Мария Командная даже отказалась от гонорара и пожелала создателям в дальнейшем сделать что-то стоящее.

По словам Медведева, скоро будет представлена новая концепция канала, которая, по его мнению, футбол должен быть его центральной темой.

– Болельщики сильно раскритиковали запуск канала Z+ – в том числе на матче с "Аустрией".

– В свое время Виктор Черномырдин говорил: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда". Мы все знаем, кто такой Шнур, знаем его песни, знаем, что он может вести передачи без использования ненормативной лексики. То, что было в программе – это сквернословие. Неважно, какой значок стоит – "16+" или "18+". Все-таки чувство меры и такта не должно было покидать ни авторов, ни участников. Я видел сценарий до запуска передачи, и трудно было вообразить, во что все это превратится. В итоге эфир был сделан плохо, безвкусно. Это недопустимо.

Скоро будет представлена новая концепция. Не знаю, успеем ли к матчу с "Оренбургом". Ключевой будет игра с "Локомотивом" в Москве (7 апреля. – Прим. "СЭ"). Может быть, подготовить концепцию удастся к этой встрече. И мы должны отталкиваться от футбола, именно игра должна быть центральной темой программы.

– Вы бы хотели, чтобы Шнур снова появился в эфире?

– В таком случае мне обязательно нужно будет с ним встретиться, потому что я президент клуба, несу ответственность за происходящее. Можно говорить, что артист, художник свободен в своих проявлениях. Шнур – глубокий человек. Но образ, в котором он выступает на концертах, – это одно, а образ, в котором он выступил на канале, – другое.

– Новой концепцией программы занимаются те же люди во главе с Игорем Порошиным?

– Скоро будет представлен сценарий нового выпуска. Пока это делает группа, которая готовила предыдущий эфир. Если концепция не будет принята, то тогда пойдет речь о смене творческого коллектива. (Илья Андреев)

Первая часть интервью с Медведевым - здесь