Медведев не согласен, что трансфер Маркизио был провалом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не согласен с тем, что переход полузащитника Клаудио Маркизио был провальным. Ранее клуб расторг контракт с итальянцем.

– Насколько верна информация, что клуб выплатил Маркизио половину годовой зарплаты?

– Мы не будем раскрывать условия расторжения. Скажу только, что соглашение взаимовыгодное и приемлемое для нас.

– Можно ли охарактеризовать историю с Маркизио как провал?

– Нет, с такой экстремальной характеристикой я абсолютно не согласен. Во-первых, он провел 15 матчей, забил два гола. Во-вторых, по отношению к тренировкам и в общении со средствами массовой информации Маркизио был образцом для подражания. Он показал, как профессиональный футболист должен работать на клуб как внутри, так и во вне. А от травм никто не застрахован (Александр Рогулев).

Полностью интервью Александра Медведева - здесь.