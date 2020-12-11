Матыцин заявил, что лимит на легионеров пока останется прежним

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России по футболу не будет пересмотрен.

«По лимиту изменений не планируем», — заявил Матыцин после заседания Попечительского совета РФС.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не готов делать окончательных выводов по поводу лимита.

«Сложно давать оценку нынешнему лимиту, поскольку, во-первых, не завершен сезон, а, во-вторых, мы получили «черного лебедя» в виде пандемии. Она повлияла на весь футбол, включая сборную, еврокубки и РПЛ. Думаю, будет правильно на какое-то время остановиться на существующем формате лимита», — сказал Дюков.

Президент РФС добавил, что благодаря лимиту больше игрового времени стали получать молодые российские футболисты. Дюков отметил, что является противником каких-либо лимитов, но считает, что ситуация изменится только после пересмотра подхода к подготовке молодых игроков.

В конце ноября Матыцин выступил за изменение лимита на легионеров в российском футболе на фоне неудачных выступлений отечественных клубов в еврокубках и сборной России в Лиге наций.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ вступил в силу лимит по схеме «8+17» в заявке, ранее ограничения распространялись на количество иностранцев на поле.