Матвей Сафонов рассчитывает, что "Краснодар" попадет в Лигу чемпионов напрямую

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после гостевого матча 29-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0) выразил мнение, что его команда полностью доминировала в игре и не позволила сопернику проявить себя, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов. "Быки" гарантировали себе бронзу и участие в отборочном турнире Лиги чемпионов. В заключительном туре краснодарцы принимают "Рубин", а имеющий столько же очков и преимущество по дополнительным показателям "Локомотив" – "Уфу".

– Думаю, мы заслуженно победили. Мы вели игру. В первом тайме у соперника вообще возможностей не было, наверное, кроме одной нашей ошибки.И после первого тайма без голов во втором просто реализовали свои моменты, – сказал Сафонов. – В перерыве ничего такого тренер не говорил, просто попросил продолжать так же играть. Мне кажется, в первом мы тоже смотрелись неплохо, ничего не дали сделать сопернику. Во втором просто пошли голы.

– "Краснодар" – в Лиге чемпионов. Это историческое событие.

– Да. Но есть с третьего места мы попадаем в отборочный турнир Лиги чемпионов. Второе место даст прямую путевку. Посмотрим, что будет после заключительного тура.

– Будете просить по ходу матча с "Рубином" сообщать о том, как "Локомотив" играет с "Уфой"?

– Думаю, в этом нет необходимости. Мы просто должны выйти, сыграть в свой футбол и добиться победы в очередном матче. Все равно только от нас попадание на второе место не зависит. Важно сделать свое, а дальше посмотрим.

– На неделе назвали расширенный состав сборной России. Ждали, что вас могут включить в него или пока рано?

– Нет, не ждал, что окажусь в нем. И об объявлении узнал от кого-то через день или два на тренировке. Ничего не ждал, потому что, думаю, пока рано для этого. Сначала нужно отыграть сезон, а уже потом посмотрим.