Матвеев считает, что у «Краснодара» есть шансы на высокие места в РПЛ в текущем сезоне

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что «быки» могут претендовать на высокие места в чемпионате России по итогам сезона.

— Сейчас нам важно набирать очки, — приводит слова Матвеева пресс-служба «быков». — Нужно перетерпеть ситуацию, когда несколько ключевых футболистов отсутствуют из-за серьезных травм. Если к тому времени, когда ребята вернутся в строй, мы все еще будем находиться в группе лидеров, у «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке.

После 12 туров в РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками.

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