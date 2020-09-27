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Матвеев назвал серьезной потерей отсутствие Бикфалви на матче с «Ахматом»

16:29
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата».

— Отсутствие Бикфалви? Скажу, что это для нас серьезная потеря. Он получил повреждение в последний день. Не были готовы к такому развитию событий. Будем стараться выкручиваться из этой ситуации. Что жду от матча? Думаю, что «Ахмат» будет сверхмотивирован, чтобы прервать серию неудач. Будет много единоборств. Думаю, матч получится интересным, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ахмат — Урал

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