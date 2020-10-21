Матчи молодежного первенства и ЮФЛ в Казани пройдут без зрителей

РПЛ получила уведомление от «Рубина» об ограничении посещаемости матчей молодежных команд, сообщает сайт лиги.

«Рубин» уведомил РПЛ, что из-за сохранения рисков распространения COVID-19 домашние матчи казанских команд в Молодежном первенстве и Юношеской футбольной лиге будут проводиться без зрителей. Ограничения действуют до конца 2020 года.