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Матчи молодежного первенства и ЮФЛ в Казани пройдут без зрителей

16:07
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РПЛ получила уведомление от «Рубина» об ограничении посещаемости матчей молодежных команд, сообщает сайт лиги.

«Рубин» уведомил РПЛ, что из-за сохранения рисков распространения COVID-19 домашние матчи казанских команд в Молодежном первенстве и Юношеской футбольной лиге будут проводиться без зрителей. Ограничения действуют до конца 2020 года.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25762.html

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