Матч «Зенит» — «Краснодар» стал вторым по посещаемости в РПЛ с момента введения Fan ID

Матч 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» стал вторым по посещаемости в РПЛ с момента введения Fan ID.

На игру в Санкт-Петербурге пришли 57 105 зрителей. Первым по помещаемости остается матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», который прошел 2 марта 2024 года, на той игре присутствовали 57 858 зрителей.