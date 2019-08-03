Матч "Зенит" – "Краснодар" посетят 55 тысяч болельщиков

Матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" посетят около 55 тысяч человек, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Напомним, что "Газпром-Арена" может вместить до 62 тысяч зрителей.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, гости – в белой. После трех туров хозяева поля идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, выиграв три матча из трех. "Краснодар" идет на четвертой строчке.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 3 августа, начало в 21:30 (мск). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи