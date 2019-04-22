Матч в Краснодаре – самый короткий в туре по чистому времени

Один из самых зрелищных матчей в истории российского футбола получился очень коротким, если считать только чистое игровое время. Встреча 24-го тура чемпионата страны "Краснодар" – "Зенит" (2:3) длилась всего 49 минут и 31 секунду. Это худший показатель в туре, информирует InStat.

Дольше всего играли команды в матче "Анжи" – "Ахмат" (0:1, 60 минут и 44 секунды) и "Урал" – "Рубин" (2:1, 60 минут и 29 секунд).

Любопытно, что технические остановки в краснодарском матче отняли 10 минут и 34 секунды, а арбитр Сергей Карасев добавил 7 минут и 28 секунд (соотношение 1,42).

Для сравнения соотношение времени технических остановок и добавленного времени у Алексея Еськова 0,36 ("Локомотив" – ЦСКА, 2 минуты и 11 секунд/6 минут), у Михаила Вилкова – 0,39 ("Оренбург" – "Ростов", 3 минуты и 3 секунды/7 минут и 46 секунд). (Александр Бобров)