«Спартак» поздравил Соболева с днем рождения
Пресс-служба «Спартака» 7 марта поздравила с 24-летием нападающего команды Александра Соболева.
«С твоим днем, Соболь! Сегодня нашему нападающему Александру Соболеву исполняется 24 года. Желаем Саше здоровья, семейного счастья и победы сегодня», — говорится в публикации в Twitter красно-белых.
С твоим днём, Соболь!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 7, 2021
Сегодня нашему нападающему Александру Соболеву исполняется 24 года ?
Желаем Саше здоровья, семейного счастья и победы сегодня ??
В сезоне-2020/21 Соболев провел 15 матчей за «Спартак», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.
Сегодня, 7 марта «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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