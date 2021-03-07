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«Спартак» поздравил Соболева с днем рождения

11:56
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Пресс-служба «Спартака» 7 марта поздравила с 24-летием нападающего команды Александра Соболева.

«С твоим днем, Соболь! Сегодня нашему нападающему Александру Соболеву исполняется 24 года. Желаем Саше здоровья, семейного счастья и победы сегодня», — говорится в публикации в Twitter красно-белых.

В сезоне-2020/21 Соболев провел 15 матчей за «Спартак», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

Сегодня, 7 марта «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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