«Матч ТВ» показывает настольный теннис вместо матча «Локомотив» — «Ростов»
Вместо матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» телеканал «Матч ТВ» показывает настольный теннис. В прямом эфире идет матч командного чемпионата Европы между сборными России и Германии.
Футбол же был перенесен на канал «Матч Страна». Там его показывают в прямом эфире. Игра началась в 19.00.
«Локо» ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Константин Марадишвили.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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