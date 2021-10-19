«Первая игра была дикой и специфичной». Гисдоль поделился впечатлениями от РПЛ
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о своих амбициях в клубе и поделился впечатлениями от РПЛ.
— Какие у вас амбиции в «Локомотиве»?
— Десять лет я работал в бундеслиге. Моим последним клубом был «Кельн». Там я почувствовал, что готов к чему-то новому. Я ждал подходящего предложения. Рангник и Цорн связались со мной. Им удалось зажечь меня. Финансовый аспект не имеет значения. Я воодушевлен этой возможностью.
— Какие впечатления от РПЛ после одного матча?
— Я еще и недели не провел здесь. Я концентрируюсь на работе с командой. Мы попытались войти в головы к игрокам. Первая игра была очень специфичной, очень дикой. Огромное значение для меня имеет то, что команда согласилась с требованиями в первом матче. Нам важно делать эту работу шаг за шагом. Только так мы добьемся успеха.
— Вам достаточно футболистов в «Локомотиве»?
— Мы должны посмотреть, какие игроки есть в нашем распоряжении. «4-3-3» — это не окончательный вариант нашей игры. Все со временем придет.
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