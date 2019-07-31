Матч "Спартак" - "Динамо" рассудит Безбородов. ВАР будет работать на игре "Зенит" - "Краснодар"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. Игра между "Динамо" и "Спартаком" в субботу, 3 августа, доверена арбитру из Санкт-Петербурга Владиславу Безбородову.

В 3-м туре Безбородов обслуживал московское дерби между "Локомотивом" и ЦСКА (0:2). По ходу игры он дважды прибегал к помощи VAR и в результате назначил одно пенальти в ворота красно-зеленых.

В матче "Зенит" - "Краснодар", который состоится также в субботу, будет использована система ВАР. Отвечать за ее работу будут Виталий Мешков и Алексей Матюнин. Главным арбитров встречи назначен Алексей Еськов из Москвы.

3 августа (суббота)

"Урал" – "Ростов": судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

"Крылья Советов" – "Локомотив": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Спартак" – "Динамо": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Зенит" – "Краснодар": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 августа (воскресенье)

"Тамбов" – "Арсенал": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Рубин" – ЦСКА: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Сочи" – "Уфа": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

5 августа (понедельник)

"Ахмат" – "Оренбург": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи).