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Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на 11 марта 2020 года

11:33
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По просьбе «Оренбурга» и «Сочи», связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18 тура РПЛ между этими командами перенесен, сообщается на официальном сайте лиги.

Матч состоится 11 марта 2020 года в 19.30 по московскому времени. Ранее планировалось, что матч состоится 23 февраля в 14.00.

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