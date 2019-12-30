По просьбе «Оренбурга» и «Сочи», связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18 тура РПЛ между этими командами перенесен, сообщается на официальном сайте лиги.

Матч состоится 11 марта 2020 года в 19.30 по московскому времени. Ранее планировалось, что матч состоится 23 февраля в 14.00.