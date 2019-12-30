Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на 11 марта 2020 года
11:33
По просьбе «Оренбурга» и «Сочи», связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18 тура РПЛ между этими командами перенесен, сообщается на официальном сайте лиги.
Матч состоится 11 марта 2020 года в 19.30 по московскому времени. Ранее планировалось, что матч состоится 23 февраля в 14.00.
?Матч 18-го тура #РПЛ «Сочи» — «Оренбург» состоится 11 марта 2020 года в 19:30.#СочиОренбург https://t.co/8UPgDLPAqa— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 30, 2019
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