Матч молодежной лиги «Академия имени Коноплева» — «Химки» не состоится, информирует пресс-служба РПЛ.

Оперштаб РПЛ сообщает, что «Академия имени Коноплева» не предоставила в РПЛ предписание местного Роспотребнадзора о допуске к игре против «Химок». В соответствии с пунктом 1.2.3 Санитарного регламента матч 4-го тура Молодёжной лиги «Академия имени Коноплёва» — «Химки», запланированный на 29 сентября, не состоится.

Ранее несколько представителей клуба из Самарской области сдали положительные тесты на коронавирус.