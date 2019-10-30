Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет при аншлаге
12:44
Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что проданы все билеты на матч 15-го тура чемпионата России против «Ростова». Встреча пройдет 3 ноября в Краснодаре.
«Ростов» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 28 баллов и 4-я строчка.
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