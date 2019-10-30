РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет при аншлаге

12:44
Теги:

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что проданы все билеты на матч 15-го тура чемпионата России против «Ростова». Встреча пройдет 3 ноября в Краснодаре.

«Ростов» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 28 баллов и 4-я строчка.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Краснодар — Ростов

Опрос

проголосовало: 2897
Все опросы
Кто забил лучший гол 14-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир