Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:06

Каррера считает, что Захарян зимой может перейти из «Динамо» в европейский клуб

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Безусловно, переход в «Челси» был бы для Захаряна большим успехом. Жаль, что этого не случилось. Но если на него обратил внимание «Челси», то, уверен, у него будут и другие предложения из топ-клубов. Думаю, ничего еще не потеряно: если Захарян продолжит играть на высоком уровне, он может уехать в Европу зимой», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

1 сентября, «Динамо» объявило о том, что Захарян останется в клубе. Как и сообщал «СЭ», 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-esli-zaharyan-prodolzhit-igrat-na-vy-sokom-urovne-on-mozhet-uehat-v-evropu-zimoj/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Массимо Каррера
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ефимова похвасталась новым украшением в откровенном платье
Что полезнее: 100 граммов водки или 100 граммов вина?
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему не состоялся трансфер
Александр Тарханов считает, что Захаряну стоит уехать из РПЛ
«Милан» никогда не интересовался Захаряном
В «Лейпциге» назвали слухами информацию об интересе к Захаряну
«Лейпциг», «Аякс» и «Порту» интересуется Арсеном Захаряном
Орлов: «Венгер видел Аршавина в составе «Арсенала». А к кому ехал Захарян?»
«Думаете, Тухель разговаривал с Захаряном? А Кокорину надо было оставаться в «Сочи». Мнение Орлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщики «Спартака» почтили память Георгия Ярцева

Медведев похвалил перфоманс «Спартака» перед ретро-матчем с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости