Каррера считает, что Захарян зимой может перейти из «Динамо» в европейский клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Безусловно, переход в «Челси» был бы для Захаряна большим успехом. Жаль, что этого не случилось. Но если на него обратил внимание «Челси», то, уверен, у него будут и другие предложения из топ-клубов. Думаю, ничего еще не потеряно: если Захарян продолжит играть на высоком уровне, он может уехать в Европу зимой», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

1 сентября, «Динамо» объявило о том, что Захарян останется в клубе. Как и сообщал «СЭ», 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.