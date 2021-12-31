Массимо Каррера пожелал фанатам «Спартака» чемпионства в новом году
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Он пожелал фанатам красно-белых чемпионского титула.
«Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всем удачи и любви!
От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для красно-белых! И, конечно же, желаю чемпионства! С Новым годом, друзья», — сказал Каррера «РБ Спорт».
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-zhelayu-bolel-shhikam-spartaka-chempionstva-v-2022-godu/
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