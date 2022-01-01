ЦСКА еще не предложил новый контракт Акинфееву
По информации «СЭ», ЦСКА до сих пор не предложил новый контракт вратарю Игорю Акинфееву. Соглашение 35-летнего капитана истекает в конце сезона.
Во время разговора с руководством клуба футболиста заверили: несмотря на тяжелое финансовое состояние, средства на новый контракт будут найдены.
Акинфеев — 6-кратный чемпион России в составе ЦСКА, за который он выступает на протяжении всей карьеры с 2003 года.
В ноябре вратарь провел 500-й матч в чемпионатах России и 800-й в карьере.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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