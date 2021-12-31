«Так он сможет перезагрузить свою карьеру». Игонин посоветовал Дзюбе перейти в «Рубин»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что форварду Артему Дзюбе стоит продолжить карьеру в «Рубине».

В конце декабря появилась информация, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак против продления с 33-летнимм нападающим контракта. «Рубин» назывался одним из вариантов продолжения карьеры Дзюбы.

«Прежде чем принимать какое-либо решение, надо понять, насколько Дзюба и «Рубин» нужны друг другу. С одной стороны, Артем в «Зените» не проходит в основной состав. Следовательно, находится не в лучшей форме, не на самом пике. С другой, нынешний «Рубин» — не тот, что был несколько лет назад, когда боролся за чемпионство. Впрочем, в Казани считают, что и с точки зрения финансовых возможностей, и с точки зрения амбиций могут претендовать на высокие места. Мы видели не раз, что встряска со сменой команды идет на пользу Дзюбе. Он получал новую мотивацию. Леонид Слуцкий неплохо знает Артема. Если у Дзюбы действительно есть вариант с «Рубином», то тогда надо переходить в казанскую команду. Так он сможет перезагрузить свою карьеру», — сказал Игонин Betonmobile.ru.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургского клуба форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.