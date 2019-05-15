21:10 15 мая | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Получил сложный, но замечательный опыт в "Спартаке"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что получил сложный, но замечательный опыт во время работы в России. Итальянец также добавил, что в настоящее время отдыхает и смотрит футбол в качестве наблюдателя.

- Работа в России? Это был замечательный опыт, - приводит слова Карреры Libero Quotidiano. - Но также сложный, с трудным языком и бесконечными путешествиями: однажды, чтобы поиграть вдали от дома, мы провели 9 часов в самолете, сменив 7 часовых поясов. 

Сейчас я отдыхаю и наслаждаюсь общением с семьей. А также смотрю футбол как наблюдатель и постоянно совершенствуюсь: тренер никогда не сможет полностью отключиться от работы.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" в октябре 2018 года. Он руководил красно-белыми с августа 2016-го. Под его руководством москвичи выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны. 

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