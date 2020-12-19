Массажист Кокорина рассказал, поехал ли с игроком на Мальдивы

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал «СЭ» отъезд футболиста на Мальдивы для дальнейшего восстановления от травмы.

«На Мальдивы с ним не поехал, я восстанавливаюсь в Кисловодске! Здесь грязи, воды. Как говорили: «Минеральные виды, кисленькие воды», — сказал Колесников «СЭ». — Так что я уехал в Кисловодск, а они за границей.

Думаю, ему надо отдохнуть, в том числе психологически. Над ним все нависло непомерным грузом. Когда психика не очень хорошо готова воспринимать все эти коллизии весело и задорно, это только усугубляет. Он правильно сделал, что улетел. Ему надо отдохнуть, поплавать, позагорать, полежать на солнышке, набраться витамина D. А потом вернется в Москву"

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Сергей Федоров)