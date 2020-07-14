Маслов признался, что похвала Тедеско была приятна ему

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как он отреагировал на похвалу главного тренера Доменико Тедеско.

«Было приятно прочитать о себе хорошие слова, не скрою, — цитирует Маслова официальный сайт «Спартака». — Но фокусироваться на этом, считаю, неправильно. Как и на критике. Спасибо тренеру, однако понимаю, что пока это не более чем аванс.

Я хорошо понимаю английский, но говорю не очень уверенно. Поэтому общаемся так: я его слушаю, а отвечаю смесью слов и жестов. Порой без переводчика не обойтись. Хотя главный тренер уже и сам по-русски многое понимает.

Вызывает уважение, когда человек приезжает в новую для себя страну и старается быстро выучить язык. Такой подход говорит о многом".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).