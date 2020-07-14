РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Маслов признался, что похвала Тедеско была приятна ему

13:42
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как он отреагировал на похвалу главного тренера Доменико Тедеско.

«Было приятно прочитать о себе хорошие слова, не скрою, — цитирует Маслова официальный сайт «Спартака». — Но фокусироваться на этом, считаю, неправильно. Как и на критике. Спасибо тренеру, однако понимаю, что пока это не более чем аванс.

Я хорошо понимаю английский, но говорю не очень уверенно. Поэтому общаемся так: я его слушаю, а отвечаю смесью слов и жестов. Порой без переводчика не обойтись. Хотя главный тренер уже и сам по-русски многое понимает.

Вызывает уважение, когда человек приезжает в новую для себя страну и старается быстро выучить язык. Такой подход говорит о многом".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-14-pavel_maslov_sto_matchey_v_fnl_zakalili_i_moralno_i_fizicheski/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир