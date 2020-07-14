Маслов признался, что похвала Тедеско была приятна ему
Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как он отреагировал на похвалу главного тренера Доменико Тедеско.
«Было приятно прочитать о себе хорошие слова, не скрою, — цитирует Маслова официальный сайт «Спартака». — Но фокусироваться на этом, считаю, неправильно. Как и на критике. Спасибо тренеру, однако понимаю, что пока это не более чем аванс.
Я хорошо понимаю английский, но говорю не очень уверенно. Поэтому общаемся так: я его слушаю, а отвечаю смесью слов и жестов. Порой без переводчика не обойтись. Хотя главный тренер уже и сам по-русски многое понимает.
Вызывает уважение, когда человек приезжает в новую для себя страну и старается быстро выучить язык. Такой подход говорит о многом".
20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-14-pavel_maslov_sto_matchey_v_fnl_zakalili_i_moralno_i_fizicheski/