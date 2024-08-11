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Сегодня, 14:44

Маслов: «Для меня в «Спартаке» Тедеско является одним из ключевых тренеров»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии «СЭ» рассказал, что считает экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско ключевым тренером в своей карьере.

— Твоя лучшая форма была при Доменико Тедеско. Что нужно сделать, чтобы вернуться к ней?
— Залечить маленькие болячки, набрать тонуса и приобрести уверенность. Однозначно, для меня в «Спартаке» Тедеско является одним из ключевых тренеров. Как есть ключевые люди в моей карьере в Тюмени, в детском футболе. А он — в «Спартаке» на текущий момент», — сказал Маслов «СЭ».

38-летний Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года. Ранее тренер возглавлял также «Шальке» и «Лейпциг». В «Спартаке» немец работал с 2019 по 2021 год.

24-летний Маслов выступает за красно-белых с 2018 года.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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